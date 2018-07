Real Madrid, Juventus, Barcelona e Bayern estão na semi da Liga

A Liga dos Campeões já tem os quatro semifinalistas. Só peso pesado do futebol europeu: Barcelona, Bayern de Munique, Real Madrid e Juventus - dois times da Espanha, um da Alemanha (atual campeã do mundo) e outro da Itália. Nesta quarta-feira, o Real Madrid fez valer seu favoritismo dentro do Santiago Bernabéu e despachou da competição o aguerrido Atlético de Madrid por 1 a 0, com gol de Chicharito, herói inesperado da partida, uma vez que todas as fichas eram depositadas em Cristiano Ronaldo e James Rodrigues - o Real Madrid não contou com Bale e Benzema, machucados.

Quem também se garantiu na disputa foi a Juventus, de Carlitos Tevez e Pirlo, e boa base da seleção italiana, ao segurar o Monaco no Principado em empate de 0 a 0. No confronto de ida, em Turim, o time italiano fez 1 a 0, placar que se mostrou suficiente para lhe garantir mais uma participação na fase de semifinal da Liga dos Campeões. Fazia doze anos que a Juventus não se colocava entre os quatro melhores da Europa.

Um dias antes, terça-feira, dois gigantes e candidatos ao título confirmaram seu favoritismo em partidas de tirar o chapéu. No Camp Nou, o Barcelona, desta vez conduzido por Neymar, não deu a menos chance ao Paris Saint-Germain, de David Luiz e Marquinhos, com vitória de 2 a 0. Neymar marcou os dois gols.

Mas foi em Munique que aconteceu a partida mais comentada das quartas de final, graças à aplicação do Bayern de Munique, que reverteu placar de 3 a 1 para o Porto com goleada de 6 a 1. Os comandados de Pep Guardiola jogaram como se fossem máquinas de fazer gols. Nos primeiros 20 minutos, a disputa já estava 3 a 0. Quando foram para o vestiário no intervalo, os jogadores do Bayern já tinham marcado cinco gols, e só precisavam de dois para se classificar.

Esses quatro times conhecerão nesta sexta-feira seus rivais nas semifinais, em sorteio programado pela Uefa. Não há nenhuma restrição em relação a equipes do mesmo país, como Real Madrid e Barcelona. O sorteio é que vai definir os confrontos. Pelo que estão jogando Barcelona e Bayern de Munique, a Liga dos Campeões merecia uma final entre essas duas equipes. Para isso, os times precisariam enfrentar e passar por Juventus ou Real Madrid. As próximas partidas serão dias 5 e 6 de maio, com voltas em 12 e 13. A grande final está marcada para dia 6 de junho, em Berlim, na Alemanha.