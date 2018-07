Real Madrid lança projeto de ilha resort ao custo de US$ 1 bilhão

MADRI - O Real Madrid lançou nesta quinta-feira a pedra fundamental do seu projeto de construir um uma ilha resort nos Emirados Árabes Unidos, obra que deverá custar US$ 1 bilhão (R$ 1,83 bilhão). O complexo turístico, que terá o primeiro estádio aberto ao mar, ficará em Ras Al Khaimah, emirado que fica a noroeste do país.

Nesta terça-feira, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, acompanhado de outros dirigentes do clube, entre eles Zinedine Zidane e Emilio Butragueño, participou do lançamento da pedra fundamental da obra, acompanhado do Sheik Saud Bin Saqr Al Qassimi, chefe de governo local.

"Este é um projeto fascinante que começa hoje mesmo a ser realidade com a colocação de sua primeira pedra. Sem dúvida alguma este vai ser um ponto de encontro para milhões de torcedores em todo o mundo que sentem o Real Madrid como uma paixão fundamental em suas vidas. Que esta primeira pedra seja o começo de uma aventura extraordinária para fazer feliz muita gente", discurso Pérez, perante mais de uma centena de jornalistas.

O destino turístico, que recebeu o nome de Real Madrid Resort Island, espera atrair um milhão de turistas ao ano, aproveitando que, nas contas do clube, metade dos seus 300 milhões de torcedores está no continente asiático. No projeto estão um parque temático, o primeiro estádio aberto ao mar, um museu, diversas instalações esportivas, um porto desportivo, uma zona residencial e um hotel de luxo. A linha terá a forma do símbolo do Real Madrid.

"Nosso clube nasceu há 110 anos e construiu sua história com vocação universal. O Real Madrid Resort Island se coloca perfeitamente dentro das aspirações globais de nossa instituição, porque acreditamos que as fronteiras não devam existir no esporte", avaliou Pérez.