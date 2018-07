Real Madrid leva dois sustos, mas goleia Mallorca por 5 a 2 no Espanhol

MADRI - O Real Madrid chegou a ficar duas vezes atrás no placar, mas goleou o Mallorca por 5 a 2, neste sábado, em um jogo no qual marcou quatro gols na etapa final para assegurar o resultado elástico no confronto disputado no Estádio Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

Com a goleada, o time madrilenho chegou a 61 pontos na vice-liderança e reduziu provisoriamente para dez a desvantagem em relação ao Barcelona, que jogará em casa diante do Rayo Vallecano, neste domingo, podendo retomar a diferença de 13 pontos. Já o Mallorca permaneceu na zona de rebaixamento, em 18.º lugar, com 24 pontos.

No confronto deste sábado, o Mallorca começou a surpreender logo aos 6 minutos de jogo, quando Emílio Nsue recebeu cruzamento da esquerda do mexicano Giovani dos Santos e cabeceou firme para abrir o placar. Aos 15, porém, o Real empatou com Higuaín, após boa trama na qual o zagueiro Pepe foi ao ataque e tocou para o argentino completar para as redes.

Já aos 21 minutos, entretanto, o Mallorca deu mais um susto no Real ao marcar de novo. Giovani dos Santos cobrou escanteio pela esquerda e, após desvio no primeiro pau, Alfaro fez 2 a 1.

O brasileiro Kaká iniciou este confronto como titular, mas não conseguiu render o futebol que gostaria. Com pouca criatividade e aparecendo pouco no jogo, acabou substituído por Xabi Alonso na metade do segundo tempo, período em que os comandados de José Mourinho atropelaram o adversário.

O Real voltou a empatar o duelo já aos sete minutos da etapa final, quando Cristiano Ronaldo aproveitou escanteio da esquerda, se antecipou a um defensor e cabeceou para o gol. E, apenas dois minutos depois, Modric desempatou. Após bola sobrada na intermediária em rebote da zaga, ele acertou um lindo chute de fora da área.

O rolo compressor de Madri fez mais um gol já aos 12 minutos, de novo com Higuaín, após passe feito por Özil. E, quando o 4 a 2 já parecia definido, o francês Benzema teve apenas o trabalho de tocar para o gol vazio depois de receber de Higuaín, que antes foi acionado por belo passe de Xabi Alonso.

OUTROS JOGOS

Em outros dois confrontos já disputados neste sábado, a Real Sociedad goleou o Valladolid por 4 a 1, com dois gols de Griezmann, enquanto o Getafe bateu o Athletic Bilbao por 1 a 0. O triunfo da Real Sociedad deixou a equipe com 47 pontos, na quarta posição do Espanhol. Já o Getafe é o oitavo colocado, com 42.