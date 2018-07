Real Madrid leva virada do Girona e fica distante do Barcelona no Espanhol

Estreante na primeira divisão do futebol espanhol, o Girona conquistou uma façanha histórica, neste domingo, ao vencer o Real Madrid por 2 a 1, de virada, na 10.ª rodada do Campeonato Espanhol, em jogo disputado no estádio municipal de Girona. O atacante uruguaio Stuani foi um dos destaques da partida, marcando o primeiro gol e participando do lance do segundo.

+ TEMPO REAL - Girona 2 x 1 Real Madrid

A derrota deixa o Real Madrid apenas na terceira colocação com 20 pontos, agora oito atrás do Barcelona, líder do torneio - que venceu o Athletic Bilbao, no último sábado, por 2 a 0. Já o Girona, com o triunfo, subiu para o 11.º lugar, com 12 pontos.

O Girona esteve melhor já no primeiro tempo e levou muito perigo ao Real Madrid. Os donos da casa colocaram duas bolas na trave do goleiro Kiko Casilla na etapa inicial. Uma delas com Stuani, aos 11 minutos. A outra com o meia Portu.

O Real Madrid cometeu muitos erros de passes. Mesmo assim, os atuais campeões espanhóis abriram o placar aos 11 minutos com o meia Isco, que após um contra-ataque aproveitou o rebote após um chute de Cristiano Ronaldo que o goleiro espalmou para o meio da área.

Mas, de uma maneira geral, o time madrilenho não teve tantas oportunidades de gol na primeira etapa, exceção a duas finalizações de Cristiano Ronaldo, eleito nesta semana pela quinta vez o melhor jogador do mundo.

No segundo tempo, o Girona chegou ao empate aos 9 minutos. O meio-campista Pons fez grande jogada, driblou três jogadores do Real Madrid e entrou na área. A zaga conseguiu cortar o avanço, mas bola sobrou para Stuani, que cortou mais um defensor e deslocou o goleiro para empatar a partida.

Quatro minutos mais tarde, o time local virou a partida de forma espetacular. Stuani bateu cruzado pela esquerda, Casilla fez grande defesa e a bola sobrou para Pons, que chutou para o gol. No meio do caminho, Portu desviou de letra para marcar o segundo gol do Girona.

Stuani teve outra grande chance de ampliar o marcador aos 18 minutos. Ele saiu novamente sozinho na frente de Casilla, tentou dar uma "cavada", mas a bola saiu à direita do goleiro, muito próximo da trave.

O Real Madrid tentou aumentar a pressão sobre o clube estreante na primeira divisão espanhola. O poderoso time da capital criou boas oportunidades para empatar o jogo. Uma delas com Cristiano Ronaldo, aos 26 minutos, que cabeceou sozinho para boa defesa do goleiro Bono.

Em outro lance, já nos minutos finais da partida, o meia Marco Asensio recebeu um passe preciso de Isco na área e bateu cruzado. Mas Bono defendeu sem dar rebote. O brasileiro Casemiro arriscou de longe para tentar surpreender o goleiro do Girona, mas a bola subiu demais.

Na próxima rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid receberá o Las Palmas, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em jogo marcado para o dia 5 de novembro (domingo). No mesmo dia, o Girona terá pela frente o Levante, fora de casa.

Antes disso, no entanto, o atual campeão europeu terá um compromisso pela Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta-feira, a equipe enfrentará o Tottenham, no estádio de Wembley, em Londres, na rodada que abre o returno do Grupo H da competição. Em Madri, a equipe inglesa arrancou um empate em 1 a 1 que frustrou os torcedores merengues. Tottenham e Real Madrid têm sete pontos e dividem a liderança da chave.

OUTRO JOGO

Em outra partida neste domingo, o Getafe venceu a Real Sociedad, em casa, por 2 a 1, chegando aos 12 pontos no campeonato e ocupando a 10.ª posição - empatada com o Girona, mas à frente nos critérios de desempate.

Já a Real Sociedad perdeu a chance de encostar na zona de classificação para as competições europeias. O time estacionou na nona colocação, com 14 pontos. Caso vencesse, empataria em pontos com o Villarreal, sexto colocado, com 17.