Real Madrid leva a virada do Sevilla e deixa o Barcelona disparar

O Sevilla venceu o Real Madrid de virada por 3 a 2, neste domingo, em partida válida pela 11.ª rodada do Campeonato Espanhol, e de quebra fez com que o Barcelona disparasse na liderança, deixando o time da capital espanhola na segunda colocação.

Immobile, Banega e Llorente fizeram os gols dos anfitriões. Sergio Ramos e James Rodríguez descontaram para o time merengue. Com o resultado, o Real Madrid estacionou nos 24 pontos e viu a equipe de Neymar abrir três pontos na frente. Já o Sevilla saltou para a décima posição, com 15 pontos.

O Real Madrid começou melhor na partida e chegou a carimbar a trave dos donos da casa aos 11 minutos, com Nacho. Pouco depois, aos 22, Sergio Ramos apareceu para abrir o placar com um voleio de muito estilo. No entanto, o capitão caiu em cima do braço no lance e precisou ser substituído em seguida.

A resposta do Sevilla não demorou muito. Aos 35, em cobrança de escanteio pela direita, Ciro Immobile apareceu sozinho na segunda trave e chutou forte para balançar as redes.

Após o intervalo, aos 11, o Real teve uma boa oportunidade com Cristiano Ronaldo, mas o português mandou para fora. Na sequência, um castigo para o time de Rafa Benítez: virada do Sevilla. Konoplyanka entrou na área tabelando e tocou para Banega, na marca do pênalti, empurrar para o gol.

Desesperado pelo empate, o time merengue tentou de todas as maneiras, mas não conseguiu vencer o goleiro Rico. Aos 28 minutos, o arqueiro fez duas difíceis defesas. Primeiro em chute de Modric, depois, em cabeçada de Casemiro.

Novamente, as chances desperdiçadas se converteram em gol adversário. Aos 29, Llorente subiu mais alto que toda a zaga do Real Madrid e cabeceou com facilidade: Sevilla 3 a 1.

Nos acréscimos da partida, James Rodríguez apareceu para marcar o segundo gol merengue, mas o time não teve fôlego para buscar o empate e viu a liderança do Espanhol escapar.

Se serve como consolo para os madrilenhos, a próxima partida acontece justamente contra o Barcelona, e no estádio Santiago Bernabéu, no próximo dia 21, com duas semanas de treino pela frente. No mesmo dia, o Sevilla visita a Real Sociedad.