Real Madrid lidera lista da Forbes de equipes mais valiosas do mundo

O Real Madrid manteve a primeira posição na lista das 50 equipes esportivas mais valiosas do mundo, de acordo com levantamento divulgado pela revista Forbes, nesta quarta-feira. O valor do time 10 vezes campeão europeu caiu cinco por cento em relação ao ano passado, com avaliação de US$ 3,26 bilhões (R$ 10,22 bilhões), devido a uma queda no euro contra o dólar, mas a receita de US$ 746 milhões (R$ 2,337 bilhões), a maior de qualquer equipe, manteve o time em primeiro, segundo a publicação.

O time de futebol americano Dallas Cowboys, que subiu três posições em relação ano passado, e a equipe de beisebol New York Yankees, que estava em quarto no ano passado, apareceram empatados em segundo lugar, com avaliação de US$ 3,20 bilhões (R$ 10,03 bilhões).

Arquirrival do Real Madrid, o Barcelona ficou em quarto, com US$ 3,16 bilhões (R$ 9,90 bilhões), uma posição acima de outro time de futebol, o Manchester United, avaliado em US$ 3,10 bilhões (R$ 9,71 bilhões).

A NFL, liga de futebol americano dos EUA, liderou entre todos os esportes com seus 20 times entre os 50 primeiros colocados da lista, seguida pela liga de beisebol dos EUA, a MLB, com 12 franquias, e a liga de basquete, NBA, com 10 integrantes. Já o futebol tradicional teve apenas sete representantes.

A Scuderia Ferrari, de Fórmula 1, apareceu em 32º lugar no ranking, avaliada em US$ 1,35 bilhão (R$ 4,23 bilhões). Segundo a Forbes, que começou a avaliar as equipes esportivas em 1998, os 50 times mais valiosos do mundo valem, na média, US$ 1,75 bilhão (R$ 5,48 bilhões), uma alta de 31% em relação a 2014.

CONFIRA OS 10 TIMES MAIS VALIOSOS DO MUNDO (EM BILHÕES)

1 - Real Madrid (Futebol) - US$3,26 (R$ 10,22)

2 - Dallas Cowboys (NFL) - US$3,20 (R$ 10,03)

2 - New York Yankees (MLB) - US$3,20 (R$ 10,03)

4 - Barcelona (Futebol) - US$3,16 (R$ 9,90)

5 - Manchester United (Futebol) - US$3,10 (R$ 9,71)

6 - Los Angeles Lakers (NBA) - US$2,60 (R$ 8,15)

6 - New England Patriots (NFL) - US$2,60 (R$ 8,15)

8 - New York Knicks (NBA) - US$2,50 (R$ 7,83)

9 - Los Angeles Dodgers (MLB) - US$2,40 (R$ 7,52)

9 - Washington Redskins (NFL) - US$2,40 (R$ 7,52)