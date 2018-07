Real Madrid manda olheiro para observar o meia Lucas Lima

De olho no mercado brasileiro, o Real Madrid teria mandado um olheiro para observar o desempenho de Lucas Lima com a camisa da seleção brasileira na vitória do Brasil por 3 a 0 contra o Peru, na terça-feira, 17, na Arena Fonte Nova, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018.

De acordo com a ESPN, Júnior Calafat, representante da equipe merengue, esteve presente no hotel da seleção na parte da manhã e tomou café com Kaká. À noite, o olheiro acompanhou do estádio a vitória brasileira contra os peruanos com o intuito de monitorar o jogador santista.

Apesar do interesse, o representante da equipe espanhola viu pouco de Lucas Lima na partida. O camisa 20 da seleção brasileira foi barrado do time titular e entrou apenas aos 42 minutos do segundo tempo, no lugar de Douglas Costa, quando o jogo já estava definido.

Calafat disse à ESPN que estava em viagem de trabalho pelo Uruguai e decidiu fazer uma conexão em Salvador antes de retornar a Madri para reencontrar Kaká, amigo pessoal do olheiro. O representante do Real Madrid negou qualquer interesse especial em Lucas Lima.

Lucas Lima tem contrato com o Santos até 201*. A equipe santista possui apenas 10% dos direitos econômicos do atleta. A Doyen Sports, grupo de investidores maltês, é dona da maior fatia: 80%. Os outros 10% pertencem ao jogador.

No Campeonato Brasileiro, Lucas Lima soma quatro gols e cinco assistências em 29 jogos. Pela seleção canarinho o meia marcou o único gol brasileiro no empate em 1 a 1 com a Argentina pela terceira rodada das Eliminatórias.