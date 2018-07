Real Madrid mantém fé em passar Barcelona após golear A expressiva vitória por 5 a 0 sobre o Mallorca, domingo, fora de casa, pela nona rodada do Campeonato Espanhol, manteve a perseguição do Real Madrid ao rival Barcelona na luta pelo título do Campeonato Espanhol. Com 17 pontos, a equipe ocupa o quarto lugar, a oito do time catalão e do Atlético de Madrid. O técnico José Mourinho garante que ainda há tempo e chance para reverter a vantagem dos oponentes no torneio nacional.