Real Madrid massacra e faz oito no Deportivo La Coruña no Espanhol

O poderoso ataque do Real Madrid deu mais uma demonstração de toda a sua força neste sábado. Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Espanhol, os atuais campeões europeus massacraram o Deportivo La Coruña ao derrotá-lo por 8 a 2, fora de casa, no Estádio Riazor.

Assim, o Real Madrid deu uma inapelável resposta aos críticos depois de perder duas partidas seguidas no Campeonato Espanhol. E agora o time chegou aos seis pontos, provisoriamente na quinta colocação. Já o Deportivo, humilhado, segue com quatro pontos e ocupa o 13.º lugar.

O Real Madrid começou a massacrar o time da casa no primeiro tempo, quando abriu 3 a 0, com dois gols de Cristiano Ronaldo, aos 28 e aos 41 minutos, sendo o primeiro deles de cabeça, e um de James Rodríguez. O Deportivo ainda diminuiu logo no começo da etapa final, com o pênalti convertido por Medunjanin, aos cinco minutos, mas depois acabou sendo massacrado.

Bale tratou de ampliar a vantagem do Real Madrid para 5 a 1, com gols marcados aos 21, este após passe do brasileiro Marcelo, e aos 30 minutos. Depois, Cristiano Ronaldo marcou o seu terceiro gol na partida aos 33, chegando aos cinco na artilharia do Campeonato Espanhol. E, aos 39, Toche, de cabeça, fez o segundo do Deportivo.

Só que Chicharito Hernandez, que substituiu Bale, também queria deixar a sua marca na goleada do Real Madrid. E o mexicano fez dois gols, aos 43 e aos 47 minutos, para sacramentar a goleada por 8 a 2 no Riazor.

O Real Madrid volta a entrar em campo na próxima terça-feira, quando vai enfrentar o Elche, em casa, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. No mesmo dia, o Deportivo visitará o Celta de Vigo.