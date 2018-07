Real Madrid minimiza eliminação do Barcelona

Um dia depois da eliminação do Barcelona na semifinal da Liga dos Campeões, o diretor geral do Real Madrid, Jorge Valdano, procurou minimizar a queda do time catalão diante da Inter de Milão. Para ele, o resultado não mudará o astral de seu adversário na disputa pelo título do Campeonato Espanhol.

"Precisamos ver como o Barcelona reagirá a esta frustração, mas é uma equipe madura. Eles normalmente sempre estão preparados para os grandes jogos", afirmou o dirigente nesta quinta-feira.

Faltando quatro rodadas para o término do Campeonato Espanhol, o Real Madrid está na vice-liderança, um ponto atrás do Barcelona. "Nossa obrigação é manter a concentração apenas em nós mesmos. Precisamos colocar nossa energia em nossas partidas, e não perder tempo olhando os outros", exigiu Valdano.