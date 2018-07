Real Madrid oficializa contratação do meia alemão Toni Kroos

O Real Madrid oficializou nesta quinta-feira a contratação do meia Toni Kroos, que vinha sendo dada como certa nas últimas semanas. O clube espanhol anunciou a chegada do jogador alemão, que deixa o Bayern de Munique e assinará um contrato por seis temporadas.

Kroos, de 24 anos, foi decisivo para a conquista do título da Copa do Mundo pela seleção da Alemanha, assegurado no último domingo com a vitória sobre a Argentina por 1 a 0, no Maracanã, em duelo definido apenas na prorrogação. Antes nas semifinais, o meia marcou dois gols na vitória por 7 a 1 sobre a seleção brasileira.

O Real Madrid e o Bayern não revelaram os valores envolvidos na transação, mas a imprensa espanhola vinha especulando que os atuais vencedores da Liga dos Campeões da Europa iriam desembolsar 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 90 milhões) na transação.

Precoce, Kroos foi o escolhido o melhor jogador do Mundial Sub-17 de 2007, torneio em que a Alemanha foi a terceira colocada. Promovido aos profissionais do Bayern quando tinha apenas 16 anos, ele passou um ano e meio emprestado ao Bayer Leverkusen. De volta para a temporada 2010/2011, se tornou titular absoluto apenas no último ano, com a chegada do técnico Pep Guardiola.

Mesmo assim, já havia ajudado o Bayern a faturar a Liga dos Campeões em 2013. Além disso, também foi campeão do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha nas duas últimas temporadas. Kroos também fez parte do grupo da seleção alemã na Copa de 2010 e na Eurocopa de 2012.

O meia só tinha mais um ano de contrato com o clube alemão e poderia sair de graça ao término do seu vínculo. O presidente do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, agradeceu Kroos pelo tempo que passou no clube de Munique e desejou-lhe "tudo de melhor em Madrid e no Real".