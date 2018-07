Real Madrid paga R$ 115 milhões por reforço de 23 anos

MADRI - O Real Madrid anunciou nesta sexta-feira a contratação do meio-campista Asier Illarramendi, de 23 anos, que vinha atuando pela Real Sociedad e foi campeão do Europeu Sub-21 com a seleção espanhola, em junho. Para contar com o jogador, o clube madrilenho irá desembolsar 38,9 milhões de euros, o equivalente hoje a R$ 115,1 milhões.

Por meio de um comunicado oficial, a Real Sociedad informou que o clube de Madri pagará 32.190.000 euros, valor da multa para rescisão de contrato, além de mais 6.759.900 euros em impostos.

Illarramendi assinou a rescisão de contrato nesta sexta e chegou a chorar ao se despedir da Real Sociedad, mas destacou que não teria como deixar de aproveitar a "chance única e irrecusável" de atuar pelo Real Madrid. Já o clube cujo time surpreendeu ao terminar o último Campeonato Espanhol na quarta posição agradeceu ao atleta pelo "profissionalismo e dedicação mostradas durante anos", ao mesmo tempo em que desejou o "melhor para seu futuro pessoal e profissional".

O jogador de 23 anos se tornou, desta forma, o terceiro reforço do Real para a próxima temporada do futebol europeu, sendo que ele agora é o quinto atleta do atual elenco madrilenho que participou da campanha vitoriosa da Espanha no último Europeu Sub-21. Os outros são Isco, Nacho, Morata e Carvajal. Entre eles, o meia Isco e o lateral-direito Carvajal foram contratados para esta temporada.

Pela suas contas, o Real já contabiliza quatro reforços para a próxima temporada, pois também conta a aquisição do volante brasileiro Casemiro, que estava atuando por empréstimo no clube e foi contratado em definitivo apenas no mês passado.