Real Madrid para no goleiro do Málaga e perde topo do Espanhol

Ainda não foi neste sábado que saiu o 500º gol de Cristiano Ronaldo. O atacante português e o Real Madrid pararam no goleiro camaronês Carlos Kameni, sem dúvida a principal figura do empate por 0 a 0 com o Málaga, no Santiago Bernabéu, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.

O empate deste sábado tirou o Real Madrid da liderança do Campeonato Espanhol, pois o Barcelona triunfou mais cedo, chegando aos 15 pontos. Já o Real está com 14, na segunda posição, mas ainda sob risco de ser ultrapassado por mais duas equipes na sequência da rodada. O Málaga, por sua vez, segue sem vencer no torneio e está com apenas três pontos, na 15ª posição.

Não foi por falta de insistência que o Real Madrid não conseguiu sair do 0 a 0 diante do Málaga. Atuando em casa, o time finalizou 27 vezes, sendo 14 delas com Cristiano Ronaldo, que precisa marcar apenas mais uma vez para chegar aos 500 na carreira. Mas, neste sábado, Kameni impediu que o craque português atingisse a marca histórica.

O goleiro também fez boas defesas em finalizações de Jesé e Benzema, impedindo que o Real Madrid saísse de campo com a vitória. Agora, após perder a liderança do Campeonato Espanhol, o time volta as suas atenções para a Liga dos Campeões da Europa, pois na próxima quarta-feira vai encarar o Malmö, na Suécia, em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos.