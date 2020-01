Real Madrid passa por time da 3ª divisão e avança na Copa do Rei

Com alguns sustos e uma atuação sem brilho, o Real Madrid se classificou às oitavas de final da Copa do Rei. Nesta quarta-feira, em Salamanca, o time chegou a ceder o empate durante o segundo tempo, mas derrotou o Unionistas por 3 a 1, avançando para encarar um adversário que será determinado através de sorteio.

Zinedine Zidane escalou Vinícius Júnior como titular, completando um quarteto de brasileiros com Éder Militão, Marcelo e Casemiro para o compromisso contra o oponente da terceira divisão nacional.

Com essa formação, o Real Madrid aproveitou um vacilo do Unionistas para abrir o placar. Foi aos 17 minutos, quando a defesa afastou mal um cruzamento de James Rodríguez, acertando Bale, que dominou no peito e bateu de direita, contando com o auxílio de um desvio em um adversário para fazer 1 a 0. O time ainda teve a chance de ampliar antes do intervalo com um chute de James que parou no travessão.

Mas o Unionistas surpreendeu no começo do segundo tempo. Aos 11 minutos, Romero marcou um golaço numa jogada individual em que passou por Nacho e Carvajal, acertando o ângulo da meta defendida por Aréola.

Só que o Real passou à frente logo depois, aos 17 minutos, em gol contra de Álvaro Romero. A jogada teve a participação direta de Brahim Díaz. Depois, já nos acréscimos, o meio-campista deixou a sua marca, sacramentando o triunfo do Real Madrid por 3 a 1. Pouco antes, Vinícius Júnior, que atuou durante os 90 minutos, perdeu uma boa chance em cabeceio defendido pelo goleiro Brais - Jovic acertou a trave na sequência.

OUTROS JOGOS - Em duelo definido apenas nos pênaltis, o Athletic Bilbao passou pelo Elche, após empate por 1 a 1. O Valladolid caiu com a derrota por 2 a 1 para o Tenerife, da segunda divisão. O Villarreal venceu fácil o Girona por 3 a 0, enquanto o Real Sociedad fez 2 a 0 no Espanyol. E o Granada fez 3 a 1 no Badalonia na prorrogação.