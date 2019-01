Real Madrid passa sufoco, mas derrota o Betis com gol no fim no Espanhol

Longe de jogar o seu melhor futebol e com postura defensiva, o Real Madrid foi dominado pelo Betis em boa parte do jogo, mas conseguiu bater o time de Sevilha por 2 a 1, com um gol no final da partida, disputada no estádio Benito Villamarín, e voltou a vencer no Campeonato Espanhol.

O triunfo, que veio após um empate e uma derrota no Espanhol, recoloca o time merengue no grupo dos quatro melhores colocados do torneio. O Real soma, agora, 33 pontos, e ocupa o quarto lugar, distante do arquirrival Barcelona, que lidera a competição com dez pontos de frente. O Betis é o sétimo colocado e tem 26 pontos.

Sem Marcelo e Isco, que ficaram no banco de reservas e com três zagueiros, o Real Madrid armado por Santiago Solari neste domingo apostou na velocidade de Vinicius Junior. O jovem ex-Flamengo foi titular e atuou por toda a partida. Passou em branco, mas participou ativamente do jogo.

Quem se destacou foi Modric. O atual melhor jogador do mundo abriu o caminho para a vitória madrilenha com um lindo chute de esquerda da entrada da área que morreu no ângulo direito do gol aos 12 minutos do primeiro tempo.

Em todo o período que sucedeu o gol de Modric, o Real Madrid atuou como seus adversários quando o enfrentam, especialmente no Santiago Bernabéu: na defesa, quase todo retrancado, com o objetivo claro de segurar o 1 a 0. A estratégia não teve êxito e a equipe da Andaluzia, depois de alguma pressão sobre o poderoso rival, chegou ao seu gol com Canales no segundo tempo.

Aos 22 minutos, o meia foi acionado entre a zaga madrilenha e bateu de bico por debaixo das pernas de Navas. O árbitro, inicialmente, invalidou o gol, alegando posição de impedimento do meia do Betis, mas o árbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês) entrou em ação e confirmou o gol.

O comportamento do time da capital espanhola não mudou após o gol. Assim, o Betis, inflamado pela torcida e com moral depois do empate, seguiu no ataque e acuou o Real Madrid, que raramente saia nos contra-ataques, estes geralmente com a participação de Vinicius Junior.

Quando o resultado final parecia que seria o empate ou mesmo a vitória do Betis, o sufoco do Real teve fim. Casemiro aproveitou a liberdade dada pelo adversário, que estava atirado no campo ofensivo, para arrancar do campo de defesa até ser parado com falta na entrada da área. Dani Ceballos, revelado justamente pelo Betis, bateu a falta com inteligência no canto do goleiro Pau López, que caiu atrasado antes de ver a bola entrar. Ceballos conteve a euforia no gol e comemorou de forma tímida, em respeito à ex-equipe.

Após a sofrida vitória, o Real Madrid voltará a jogar na quarta-feira, quando visitará o Leganés para o duelo de volta das oitavas de final da Copa do Rei - venceu na ida por 3 a 0. No dia seguinte, o Betis vai visitar a Real Sociedad, sendo que os times ficaram no 0 a 0 em Sevilha.