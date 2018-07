Real Madrid perde apelação contra eliminação na Copa do Rei O Real Madrid sofreu mais uma derrota nos tribunais e segue eliminado da Copa do Rei por conta da escalação irregular do russo Cheryshev na partida de estreia do clube no torneio, contra o Cádiz. O Comitê de Apelação da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) julgou o caso nesta quinta-feira e manteve a decisão de primeira instância.