Real Madrid perde e fica mais longe do título do Campeonato Espanhol

MADRI - O Real Madrid se complicou bastante na luta para conseguir o segundo título consecutivo do Campeonato Espanhol. Neste sábado, o time da capital viajou até Sevilha e foi derrotado pelo Betis por 1 a 0, no estádio Benito Villamarín, pela 13.ª rodada. Esta foi a terceira derrota da equipe na competição - as outras aconteceram para Sevilla e Getafe.

O resultado negativo manteve o Real Madrid na terceira colocação, com 26 pontos. O problema é que os seus rivais Barcelona e Atlético de Madrid, líder e vice-líder respectivamente, ainda jogam nesta rodada. Neste domingo, o time catalão, com 34 pontos, joga fora de casa contra o Levante. E o de Madri, que já tem 31 pontos, recebe o Sevilla, no estádio Vicente Calderón.

Em campo, a festa foi enorme para a torcida do Betis, que lotou o estádio (35 mil pessoas) mesmo depois de a equipe ter sofrido uma vergonhosa goleada para o rival Sevilla por 5 a 1, na rodada passada. Com o gol do meia Beñat, aos 17 minutos do primeiro tempo, em um chute rasteiro da entrada da área no canto direito do goleiro Casillas, o time de Sevilha subiu para a quinta colocação, com 22 pontos, e sonha com uma vaga em competição europeia na próxima temporada.