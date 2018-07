Real Madrid perde esperança de título após derrota para Zaragoza

A derrota, que vem após o fracasso de quarta-feira no 2 x 0 sofrido diante do Barcelona na semifinal da partida de ida da Liga dos Campeões, dá uma oportunidade ao time catalão de ampliar sua vantagem para 11 pontos com quatro partidas por jogar.

O Barcelona se enfrentaria no sábado com o Real Sociedad a partir das 15hO0 (horário de Brasília).

Dois gols de Angel Lafita e um de Gabi da marca do pênalti deram a vitória ao Zaragoza, sob o comando do técnico mexicano Javier Aguirre, e que luta para escapar do rebaixamento, enquanto Sergio Ramos e Karim Benzema conferiram os goles do Real, que não contou com Cristiano Ronaldo nem Xabi Alonso.

Ricardo Carvalho, zagueiro do Madrid, foi aos 42 minutos do segundo tempo pelo segundo cartão amarelo.

(Reportagem de Iain Rogers)