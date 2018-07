Real Madrid perde para o Dortmund, que lidera grupo

O atacante polonês Robert Lewandowski abriu uma merecida vantagem para o time da casa aos 35 minutos após um erro de passe do defensor brasileiro Pepe diante de 65.000 torcedores.

A equipe do Real empatou dois minutos depois com um belo toque de cobertura de Cristiano Ronaldo sobre o goleiro Roman Weidenfeller. O Dortmund passou de novo à frente com um chute de primeira do defensor Marcel Schmelzer, aos 19 da segunda etapa.

Os alemães têm agora sete pontos, um a mais que o segundo colocado Real Madrid, que tem apenas uma vitória nas últimas 23 partidas contra times da Alemanha e jogou desfalcado de Marcelo, Alvaro Arbeloa e Fabio Coentrão, machucados.

Na outra partida do grupo, o Ajax Amsterdã derrotou o Manchester City por 3 x 1 e tem 3 pontos. O City soma apenas 1.