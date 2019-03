Real Madrid planeja oferta de R$ 1,2 bilhão por Mbappé, diz revista francesa

O Real Madrid prepara uma operação para contratar o atacante francês Kylian Mbappé, prioridade do técnico Zinedine Zidane na volta ao clube, segundo a revista France Football, que adianta que o valor da oferta para o Paris Saint-Germain será cerca de 280 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão).

O presidente do Real, Florentino Pérez, deve iniciar as investidas nas próximas semanas com uma proposta para tornar Mbappé a contratação mais cara da história - o recorde atual é de Neymar, que trocou o Barcelona pelo PSG por 222 milhões de euros.

Zidane quer rejuvenescer o elenco com dois ou três jogadores destacados que reforcem o meio-campo e o ataque, diz a France Football, que prevê "um verão quente" no mercado de transferências.

A volta de 'Zizou' ao banco do Real fez aumentarem os rumores na França sobre uma eventual investida em cima do melhor jogador jovem da última Copa do Mundo. Entretanto, o próprio atacante, que nunca escondeu a admiração pelo clube espanhol, anunciou há duas semanas na televisão francesa que continuaria no PSG na próxima temporada.

O atual tricampeão europeu já havia demonstrado interesse em contratar Mbappé em 2017, mas na época o então atacante do Monaco prefiriu jogar pelo clube da capital francesa, cidade de sua infância.