Real Madrid pode enfrentar campeão asiático em estreia no Mundial de Clubes

O Real Madrid conheceu nesta segunda-feira seus possíveis adversários na estreia no Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado entre os dias 6 e 16 de dezembro, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. O time espanhol ficará do mesmo lado da chave do futuro vencedor da Liga dos Campeões da Ásia.

Pelo sorteio realizado pela Fifa nesta segunda-feira, o Real terá que aguardar dois jogos para conhecer seu adversário de estreia. O primeiro será entre Auckland City, campeão da Ocenia, e Al Jazira, campeão local que vai representar o país anfitrião. O vencedor terá pela frente o campeão asiático, que será definido somente no próximo mês.

Será deste confronto que sairá o futuro rival de Cristiano Ronaldo e companhia. O time dos brasileiros Casemiro e Marcelo vão estrear no dia 13 de dezembro. A equipe espanhola estreará diretamente na semifinal do Mundial.

Do outro lado curta chave da competição, o Pachuca, campeão da Concacaf, vai duelar com o futuro campeão africano. Deste jogo sairá o rival do campeão da Copa Libertadores, representante do futebol sul-americano. Tanto o vencedor da Libertadores quanto o campeão africano serão conhecidos somente em novembro.

Independentemente dos times que virão a ser confirmados no Mundial, o Real Madrid será o maior favorito ao título. Das últimas 10 edições da competição, os times europeus venceram nove. E o time espanhol é o atual campeão.