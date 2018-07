Real Madrid pode pegar Cruz Azul na semifinal do Mundial de Clubes

A Fifa sorteou neste sábado a tabela do Mundial de Clubes deste ano. Grande favorito da competição, o atual campeão europeu Real Madrid estreará no dia 16 de dezembro e pode ter pela frente o Cruz Azul. O time mexicano duelará na fase anterior, de quartas de final, com o campeão asiático, ainda a ser definido, e se vencer duela com o time espanhol.

A competição começará a ser disputada no dia 10 de dezembro, com o duelo entre Moghreb Tétouan, campeão do país-sede, o Marrocos, e Auckland City, mais uma vez detentor do título da Oceania. Quem avançar, enfrenta o campeão da África, ainda a ser definido, no dia 13 de dezembro. Na mesma data, o Cruz Azul estreia contra o representante asiático.

Somente nas semifinais, os campeões europeu e sul-americano entram no torneio. Se o Real Madrid pode enfrentar o Cruz Azul, o San Lorenzo, atual vencedor da Libertadores, pode duelar com o representante africano, com o Moghreb Tétouan ou até o Auckland City.

O campeão africano será definido no próximo dia 1º de novembro, com a decisão entre o ES Setif, da Argélia, e o AS Vita Club, do Congo. No mesmo dia será conhecido o representante asiático, que sairá do confronto entre Western Sydney Wanderers, da Austrália, e Al-Hilal, da Arábia Saudita, clube onde atua o brasileiro Thiago Neves.