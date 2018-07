Real Madrid poupa titulares e derrota Eibar no Espanhol

Mesmo poupando titulares, o Real Madrid não teve maiores dificuldades para superar o modesto Eibar neste domingo, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. Os donos da casa souberam aproveitar as falhas do rival para vencer por 3 a 0, com gols de Cristiano Ronaldo, Chicharito Hernandez e Jesé.

Carlo Ancelotti decidiu poupar os titulares neste sábado por causa do jogo de terça-feira, contra o Atlético de Madrid, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Assim, apenas quatro titulares começaram jogando: Sérgio Ramos, Marcelo, Modric e Cristiano Ronaldo.

O português pôde jogar graças a um recurso obtido pelo clube para liberá-lo da suspensão por cartão amarelo recebido na rodada passada. E, liberado, Ronaldo fez a diferença. Aos 21, ele bateu falta despretensiosa, quase no meio do gol e contou com um vacilo do goleiro para abrir o placar.

Dez minutos depois, Arbeloa cruzou da direita e Chicharito cabeceou para marcar seu primeiro gol em jogo oficial no Santiago Bernabéu. O terceiro gol, no segundo tempo, veio em mais um erro do Eibar. A zaga saiu jogando mal e a bola caiu nos pés de Jesé, que investiu pela direita na intermediária, entrou na área e bateu cruzado, finalizando a vitória do time madrilenho.

Com o triunfo, o Real Madrid voltou a encostar no Barcelona na tabela. Tem agora 73 pontos, contra 74 do arquirrival. E vai torcer por um tropeço do líder diante do Sevilla, fora de casa, ainda neste sábado, para seguir com chances de levantar o troféu ao fim do Espanhol.