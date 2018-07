Real Madrid precisa aumentar oferta por Kiko Casilla, diz presidente do Espanyol

O Real está no mercado buscando um goleiro, após o capitão Iker Casillas sair para o Porto no final de semana, deixando o técnico Rafa Benítez apenas com Keylor Navas, titular da seleção de Costa Rica, e o inexperiente Fernando Pacheco.

O clube 10 vezes campeão europeu também estaria interessado, segundo a mídia, no goleiro espanhol do Manchester United, David De Gea.

"Disse ao Real que Kiko vale mais que 4 milhões", disse Collet, de acordo com a mídia local, em assembleia geral da Federação Espanhola de Futebol.

O goleiro de 28 anos tem uma partida pela seleção espanhola, em novembro do ano passado, quando entrou no segundo tempo como substituto em partida contra a Alemanha, mas não foi incluído pelo técnico Vicente del Bosque no time mais recente.

(Reportagem de Iain Rogers)