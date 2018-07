Real Madrid precisa de mais um atacante, diz Mourinho

A equipe não conseguiu encerrar o domínio do arquirrival Barcelona na temporada passada, a primeira do Real com Mourinho como técnico, e já se reforçou para o próximo campeonato com os meias Nuri Sahin e Hamit Altintop, os defensores Raphael Varane e Fabio Coentrão e o atacante José Callejón.

A imprensa espanhola afirma que o clube estaria interessado no brasileiro Neymar e no argentino Sergio Aguero, que atualmente estão com suas respectivas seleções nacionais na Copa América.

"Decidimos melhorar e equilibrar o plantel sem nunca perder a dimensão de criar uma equipe para o futuro, para muitos anos", disse Mourinho em entrevista ao site do clube na Internet.

"Contratamos jogadores que nos parecem importantes para completar um plantel que já era muito bom. Na minha opinião, em todos os sentidos, nos falta mais um homem, mais um atacante", acrescentou.

Os jogadores do Real Madrid e a comissão técnica chegaram esta semana a Los Angeles para a primeira fase de uma turnê de pré-temporada que passará também por Alemanha, Inglaterra e China. Em 17 de julho, a equipe enfrentará o Los Angeles Galaxy -- clube de seu ex-jogador inglês David Beckham.

(Reportagem de Iain Rogers)