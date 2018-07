Real Madrid prega cautela contra 'competitivo' Schalke 04

Atual campeão, o Real Madrid deu sorte no sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões, realizado nesta segunda-feira. Em meio a confrontos equilibrados, como Paris Saint-Germain x Chelsea e Manchester City x Barcelona, o time madrilenho terá pela frente o Schalke 04, uma das equipes mais tradicionais da Alemanha, mas que não tem as mesmas condições técnicas e financeiras das maiores forças da Europa.

Para melhorar as previsões para o Real, o adversário será o mesmo enfrentado também nas oitavas de final da temporada passada. Na ocasião, os espanhóis atropelaram, vencendo por 6 a 1 na Alemanha e por 3 a 1 em casa. Mesmo com tantos fatores a favor do clube madrilenho, o diretor Emílio Butragueño ponderou e fez questão de elogiar o Schalke.

"Eles são muito competitivos, com uma torcida muito leal, e teremos que tentar conseguir um bom resultado na Alemanha para sentenciar em Madri. Havia rivais mais difíceis na teoria, mas 90 minutos na Alemanha são complicados. Uma falta de concentração pode acabar com as chances. Por isso, máximo respeito ao nosso rival, um clube com quem temos uma grande relação", afirmou o dirigente.

O próprio dirigente, no entanto, não escondeu que o resultado do sorteio o deixou satisfeito. "Fazemos uma avaliação otimista do sorteio. Temos a grande experiência do ano passado, quando praticamente decidimos a eliminatórias na ida, mas já sabemos que o futebol pode ser cruel e este ano será diferente. Temos que ser cautelosos."