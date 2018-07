Real Madrid quer volante do Santos para reforçar time B

SANTOS - O técnico do Santos Claudinei Oliveira deixou escapar na entrevista coletiva desta terça-feira que o volante Alan Santos interessa ao Real Madrid. O clube espanhol está de olho no jovem jogador santista para reforçar seu time B, assim como fez com Casemiro, promovido recentemente à equipe principal.

"Chegou para a gente o interesse do Real pelo Alan. Ele é um jogador que tem muita qualidade e que joga de cabeça erguida. Sei do interesse, mas não estou por dentro das negociações", revelou Oliveira, sem dar detalhes sobre a proposta envolvendo o volante de apenas 22 anos.

A diretoria santista, contudo, não confirmou a negociação e nem o interesse do Real Madrid. A proposta não vai mudar a rotina de Alan Santos no clube da Vila Belmiro. "Alan vem treinando normalmente, se dedicando, e a direção vai tomar as decisões que precisam ser tomadas", disse o treinador.

O volante deve entrar em campo para o jogo desta quarta-feira, contra o Grêmio, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Ele pode ganhar outra chance na equipe em razão do desfalque de Arouca, machucado. Na rodada passada, entrou durante o jogo com o Bahia, na vaga de Alison.

Revelado no Vitória, Alan Santos chegou à base clube da Vila em 2009, quando Vágner Mancini era o técnico. E foi promovido ao time principal no mesmo ano. Depois teve passagens por empréstimo no Paulista e no Náutico antes de voltar ao Santos no ano passado.