Real Madrid se reapresenta com Pepe treinando separado e norueguês perto de sair

Campeão mundial de clubes no último dia 18 de dezembro, o Real Madrid comemorou dando folga natalina aos seus jogadores. Sem partidas até o próximo dia 4 de janeiro, o elenco se reapresentou nesta terça-feira em Madrid para começar uma intertemporada sob o comando do técnico Zinedine Zidane.

O desfalque no primeiro treino foi o zagueiro Pepe, que está se recuperando de uma lesão que o fez ficar fora do Mundial. Nesta terça, ele treinou à parte do elenco. De acordo com a imprensa espanhola, o defensor, que só tem contrato até o fim da temporada, deve seguir para a China em agosto.

O jovem Martin Odegaard, do time B, foi chamado mais uma vez para completar o treino, mas deve deixar o Real Madrid em janeiro. O garoto norueguês, que fez 18 anos há apenas 10 dias, deverá ser empresado para o Heerenveen, da Holanda, onde ganharia experiência.

O próximo compromisso do Real Madrid é em 4 de janeiro, contra o Sevilla, pela Copa do Rei. Pelo Espanhol, o primeiro jogo de 2017 é diante do Granada, no dia 7. A equipe lidera com 37 pontos, três a mais que o Barcelona, ainda que tenha realizado um jogo a menos por conta da participação no Mundial de Clubes.