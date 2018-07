Real Madrid só empata com desconhecido Olimpic de Xàvita

XÁTIVA - A população de Xàvita, pequena cidade a 60km de Valência, poderia ser multiplicada por três que mesmo assim caberia dentro do Santiago Bernabéu. Já o gigante Real Madrid não se sentiu confortável no acanhado Estádio La Murta. Neste sábado, com um time misto, a equipe de Carlo Ancelotti apenas empatou em 0 a 0 com o desconhecido Olímpic de Xávita.

O Olimpic, clube de 81 anos, é tão pequeno que em só nove ocasiões jogou a terceira divisão, que tem 80 clubes, divididos em quatro grupos. Seu lugar costuma ser mesmo a quarta divisão.

Neste sábado, o clube viveu seu auge ao receber o Real Madrid no La Murta, estádio acanhado, de grama artificial. Carlo Ancelotti decidiu poupar a maior parte dos titulares, pensando na Liga dos Campeões, e se deu mal.

Mandou a campo um time com Casillas, Sergio Ramos, Isco, Di Maria e Arbeloa - Balle também jogaria, mas pegou gripe. Jogadores de uma estirpe que Xàvita nunca viu. Casemiro também foi titular. No segundo tempo entraram Marcelo, Modric e Benzema, todos nomes certos na próxima Copa do Mundo. O francês, aliás, perdeu a melhor chance do jogo, já no finalzinho.

Agora o Olimpic vai conhecer o Santiago Bernabéu, em partida marcada para 18 de dezembro, uma quinta-feira. Na próxima terça o Real pega o Copenhague, na Dinamarca. No sábado, encara o Osasuna pelo Campeonato Espanhol.

OUTROS JOGOS

Também neste sábado, pela Copa do Rei, Getafe e Girona ficaram no 1 a 1 em Girona. O Celta recebeu o Athletic de Bilbao em Vigo e ganhou por 1 a 0. Já o Levante perdeu de 1 a 0 do Recreativo Huelva. Os jogos são válidos pela fase preliminar às oitavas de final.