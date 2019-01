Real Madrid só empata com o Villarreal e fica longe da briga pelo título

O Real Madrid ficou no empate por 2 a 2 com o Villarreal, nesta quinta-feira, fora de casa, em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Espanhol por causa da participação da equipe no Mundial de Clubes. O resultado manteve o time distante da briga pelo título nacional e teve Santi Cazorla, autor dos gols do time da casa, como protagonista.

Com o resultado, o time merengue chega aos 30 pontos, mas não sai da quarta colocação, dois atrás do Sevilla. A liderança é do Barcelona, com 37, seguido pelo Atlético de Madrid, que soma 34.

Já o Villarreal festejou bastante o ponto conquistado, que o fez sair da zona de rebaixamento, ao assumir a 17ª colocação. O time soma os mesmos 16 pontos do Athletic Bilbao, mas tem saldo de gols melhor: são quatro gols negativos, contra oito negativos do adversário.

O Villarreal saiu na frente logo aos três minutos. Samuel Chukwueze fez boa jogada pela direita e descobriu Santi Cazorla, livre pela esquerda. O atacante bateu com categoria para abrir o placar.

O gol fez o Real acordar na partida e a reação foi rápida. Aos sete minutos, Lucas Vazquez invadiu pela direita e cruzou na cabeça do francês Karim Benzema, que só teve o trabalho de cabecear. A virada do Real veio aos 20 minutos, por intermédio de outro francês e também de cabeça. Desta vez, o gol foi do zagueiro Raphael Varane.

O jogo seguiu morno com o Real satisfeito com o resultado e o Villarreal sem força para buscar o empate. Mas, aos 36 minutos da etapa final, após desatenção de todo o setor defensivo do Real, Santi Cazorla surgiu livre na pequena área para igualar o placar. O empate foi um castigo para a falta de vontade do Real, mas premiou o espírito de luta do Villarreal, que briga para se afastar das últimas colocações.

Os dois times voltam a jogar no domingo pelo Campeonato Espanhol. O Real recebe a Real Sociedad, no Santiago Bernabéu, enquanto o Villarreal visita o Eibar.