Real Madrid sofre, mas bate Málaga e abre vantagem na tabela

O Real Madrid não teve a facilidade das últimas partidas, mas voltou a vencer neste sábado e abriu vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. Fora de casa e em dia de Cristiano Ronaldo abaixo das expectativas, o time da capital derrotou o Málaga por 2 a 1, com gols de Benzema e Bale. No fim, Roque Santa Cruz descontou para os mandantes.

O resultado levou o Real a 33 pontos, cinco à frente do Barcelona, que ainda atua na rodada. No sábado que vem, os comandados de Carlo Ancelotti terão pela frente o Celta de Vigo, em casa. Já o Málaga estacionou nos 21 pontos com a derrota e segue na sexta colocação. Também no sábado, pegará o Deportivo La Coruña fora de casa.

Além do triunfo e da ponta do campeonato, o Real pôde celebrar o 16.º triunfo consecutivo. A marca é um novo recorde na história do clube, ultrapassando as 15 vitórias de 1960/1961, sob comando de Miguel Muñoz, e de 2011/2012, quando José Mourinho era o treinador.

Neste sábado, o Real foi para cima no início e abriu o placar aos 18 minutos, quando Cristiano Ronaldo avançou pela esquerda, pedalou para cima da marcação e cruzou rasteiro para Benzema marcar. No fim da primeira etapa, o Málaga quase deixou tudo igual, mas Duda acertou o travessão de Casillas em cobrança de falta.

Na etapa final, o time madrilenho perdeu diversas chances, a maioria com Cristiano Ronaldo, que não estava em seu melhor dia. Se não estava bem na finalização, o português decidiu com mais uma assistência. Aos 36 minutos, ele desviou de cabeça para Bale, que se aproveitou da velocidade, invadiu a área e marcou de direita.

O Real perdeu o controle do jogo aos 40 minutos, quando Isco foi expulso. Logo na sequência, o Málaga perdeu chance incrível em cobrança de falta. Ainda houve tempo para que o paraguaio Roque Santa Cruz marcasse o primeiro dos donos da casa, mas já era tarde para uma reação.

OUTROS JOGOS

Entre os outros jogos do dia pelo Espanhol, destaque para o Athletic Bilbao, que venceu o Getafe fora de casa, por 2 a 1, e é o nono da tabela, com 18 pontos. Pelo mesmo placar, o Espanyol derrotou o Levante em Barcelona e é o décimo, com 14.