Real Madrid sofre, mas derrota o Celta em casa com gol de Kroos no fim

O Real Madrid sofreu, mas conseguiu vencer o Celta de Vigo por 2 a 1 neste sábado, no Santiago Bernabéu, com um gol de Toni Kroos aos 37 minutos do segundo tempo. O resultado suado garantiu o segundo triunfo dos anfitriões nas duas rodadas disputadas no Campeonato Espanhol.

O time madrilenho ainda está desfalcado de Cristiano Ronaldo, que se recupera de lesão. O craque português não chegou a fazer falta na estreia, quando a equipe venceu a Real Sociedad por 3 a 0. No entanto, neste sábado, a equipe sentiu a ausência do principal jogador do elenco.

Os gols da partida só saíram no segundo tempo. O Real Madrid saiu na frente com Morata, aos 15 minutos, graças a um vacilo da zaga adversária. O Celta saiu jogando errado e Marco Asensio apareceu livre. O goleiro Sergio Álvarez ainda fez a defesa, mas Morata aproveitou o rebote e mandou para as redes.

Mas a alegria dos anfitriões durou pouco. Sete minutos depois, o chileno Fabian Orellana recebeu na entrada da área e bateu sem chances para o goleiro Kiko Casilla. Somente aos 37 minutos veio a salvação. Lucas Vásquez tocou para Kroos que bateu colocado para garantir a vitória do Real Madrid.

O time madrilenho deve contar com o retorno de Cristiano Ronaldo no próximo compromisso, em 10 de setembro, quando receberá o Osasuna pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. No mesmo dia, o Celta recebe o Atlético de Madrid.

Também neste sábado, o Eibar derrotou o Valencia em casa com gol de Pedro Leon e o Real Sociedad bateu o Osasuna por 2 a 0, fora, com gols de Juanmi e Unai Garcia (contra).