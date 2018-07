Real Madrid sofre, mas supera Valencia e fecha ano com vitória

VALÊNCIA - O Real Madrid sofreu, mas venceu o Valencia por 3 a 2, neste domingo, fora de casa, no Estádio Mestalla, e fechou o ano de 2013 de forma positiva. Com gols de Di María, Cristiano Ronaldo e Jesé Rodriguez, a equipe madrilenha chegou aos 41 pontos, na terceira posição do Campeonato Espanhol, e manteve a sua perseguição aos líderes Barcelona e Atlético de Madrid, que estão com 46.

Já o Valencia, que estacionou nos 20 pontos, terminou o ano na 11ª posição da tabela, depois de ter chegado a empatar o jogo por duas vezes neste domingo, com gols de Pablo Piatti e Jeremy Mathieu, antes de Jesé garantir o triunfo ao Real no final do jogo.

Antes de sofrer duas vezes o empate, o Real primeiro abriu o placar com um golaço do argentino Di María, que recebeu lançamento do brasileiro Marcelo, passou por dois adversários e chutou cruzado para fazer 1 a 0 aos 28 minutos. Já o segundo gol da equipe comandada por Carlo Ancelotti saiu ainda no primeiro tempo, aos 40, quando Cristiano Ronaldo aproveitou falta batida por Dí Maria e no meio da área cabeceou para as redes.

E, no final do confronto, aos 37 minutos, Jesé foi acionado no lado direito da grande área e chutou cruzado para assegurar o triunfo aos madrilenhos. O brasileiro Jonas esteve em campo pelo Valencia, mas desta vez não conseguiu deixar a sua marca.

Ao balançar as redes neste domingo, Cristiano Ronaldo fechará 2013 na vice-artilharia do Espanhol, com 18 gols, apenas um atrás do brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, que marcou duas vezes pelo Atlético de Madrid no último sábado.

Em outros dois jogos realizados no final desta rodada de domingo, o Athletic Bilbao bateu o Rayo Vallecano por 2 a 1, em casa, enquanto Celta e Osasuna ficaram no 1 a 1, em Vigo. Com o seu triunfo, o Athletic chegou aos 33 pontos na quarta posição e manteve o Rayo com 13, na penúltima colocação. O Osasuna, por sua vez, segue na zona de rebaixamento, com 15 pontos, em 18º, enquanto o Celta é o 15º, com 16.