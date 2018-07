Real Madrid sofre, mas vence com 2 de Cristiano Ronaldo e segue tranquilo em 1º

O Real Madrid sofreu, mas com dois gols de Cristiano Ronaldo conseguiu vencer o Sporting Gijón por 2 a 1, neste sábado, em casa, pela 13.ª rodada do Campeonato Espanhol. Os visitantes tiveram a oportunidade de empatar a partida, mas desperdiçaram um pênalti aos 33 minutos do segundo tempo, quando Duje Cop isolou a cobrança para a arquibancada.

O resultado manteve o time do craque português na liderança isolada da competição. O Real Madrid foi a 33 pontos, contra 26 do Barcelona, o segundo colocado. A equipe catalã, no entanto, jogará neste domingo contra o Real Sociedad, fora de casa.

O torcedor que enfrentou forte chuva neste sábado no estádio Santiago Bernabéu teve a impressão que veria uma tranquila vitória do Real Madrid. O time da casa abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo. Cristiano Ronaldo abriu o marcador logo aos cinco minutos iniciais. Vázquez foi derrubado na área por López e o árbitro marcou pênalti. O artilheiro do time foi para a cobrança e fez 1 a 0.

Dez minutos mais tarde, Nacho cruzou para Cristiano Ronaldo, que cortou Amorebieta e tocou com tranquilidade para as redes ampliando a vantagem do Real Madrid. O Sporting Gijón, no entanto, não se abateu e conseguiu diminuir aos 34 em erro de Modric, que saiu jogando errado. Moi Gómez roubou a bola e tocou para Isma López, que cruzou para a área e Carmona diminuiu.

No segundo tempo, os visitantes foram para cima e desperdiçaram a principal chance de igualar o marcador aos 33 minutos. Nacho derrubou Victor Romero Rodriguez e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, o atacante Duje Cop tentou buscar o ângulo esquerdo do goleiro Keylor Navas, mas isolou a bola para fora, mantendo o placar inalterado até o final do confronto.

O Real Madrid agora volta a campo pela Copa do Rei nesta quarta-feira, quando enfrentará o Cultural Leonesa. Na sequência, se prepara para o principal clássico do Campeonato Espanhol: no próximo sábado, enfrentará o Barcelona no Camp Nou. O Sporting Gijón joga no domingo, quando enfrentará o Osasuna, em casa.

MÁLAGA VENCE COM VIRADA NOS ACRÉSCIMOS

Ainda neste sábado, o Málaga derrotou o La Coruña, de virada, em casa, por 4 a 3. Os visitantes saíram na frente com Celso Borges. O time da casa reagiu e conseguiu virar para 3 a 1 com dois gols do uruguaio Michael Santos e outro de Sandro Ramirez.

O La Coruña voltou a reagir e igualou novamente o marcador com Florin Andone e outro de Celso Borge. Nos acréscimos, Javier Ontiveros garantiu a vitória para os anfitriões.

O resultado levou o Málaga para a nona colocação na tabela de classificação, com 19 pontos. O La Coruña segue em queda, ocupa a 17.ª colocação com 10 pontos e está a apenas um de entrar para a zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol.