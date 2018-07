Real Madrid sofre, mas vence Valladolid com dois golaços de Özil

VALLADOLID - O Real Madrid sofreu mais do que imaginava, mas venceu o Valladolid por 3 a 2, neste sábado, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol, em um jogo no qual contou com bela e decisiva atuação do meia alemão Mesut Özil. O resultado fez a equipe chegar aos 32 pontos e ficar a dois do vice-líder Atlético de Madrid, que neste domingo receberá o La Coruña em seus domínios.

Terceiro colocado da tabela, o time madrilenho também reduziu provisoriamente para oito pontos a vantagem do líder Barcelona, que é outro time que jogará apenas neste domingo, contra o Betis, em Sevilha, no complemento desta 15.ª rodada da competição. Já o Valladolid ficou estacionado na sétima posição, com 21 pontos.

Na partida deste sábado, o Valladolid aproveitou a vantagem de jogar em casa e partiu para cima do Real. E, com apenas sete minutos, abriu o placar com um gol do angolano Manucho, que aproveitou falha de marcação da zaga adversária após escanteio batido pela esquerda e tocou da pequena área para as redes.

Cinco minutos depois, após uma lambança da defesa do Valladolid na saída de bola, Callejón roubou a bola, invadiu a área pela direita e tocou para o francês Benzema, livre na cara do gol, só tocar na saída do goleiro e empatar.

Porém, aos 21 minutos, o Real voltou a falhar na marcação após novo escanteio batido pela esquerda. E novamente Manucho, desta vez de cabeça, colocou de novo o Vallodolid na frente ao completar cruzamento recebido no primeiro pau.

A vantagem do time da casa, entretanto, só durou até os 44 minutos da primeira etapa, quando Özil começou a ser decisivo. Após pegar uma bola pela direita, ele saiu fazendo fila na frente da zaga adversária, invadiu a área e tabelou com o francês Benzema, que devolveu de calcanhar para o alemão tocar para as redes: um golaço.

E, na etapa final, Özil garantiu o 3 a 2 para o Real, aos 27 minutos, em grande estilo. Em cobrança de falta de perto da meia-lua, o alemão estava posicionado ao lado de Cristiano Ronaldo, habitual batedor do time espanhol em bolas paradas, e fez bonito ao se antecipar ao astro português e acertar o ângulo esquerdo do goleiro, que ainda viu a bola bater no travessão antes de entrar: uma pintura.

A 15.ª rodada do Campeonato Espanhol ainda contará com mais um jogo a ser encerrado neste sábado, quando o Osasuna receberá o Valencia em um duelo entre dois times que realizam campanhas ruins na competição.