Real 'repete' Barça e sofre para vencer time da parte de baixo

O Real Madrid passou sufoco, mas conseguiu vencer o Granada por 2 a 1 neste domingo, fora de casa, e se manteve na briga pelo título do Campeonato Espanhol. Na pior apresentação desde que o francês Zidane assumiu o comando técnico da equipe, a vitória veio com um belo gol do meia croata Modric aos 40 minutos do segundo tempo.

Com o resultado pela 23.ª rodada, o Real Madrid se manteve na terceira colocação com 50 pontos, a quatro do líder Barcelona (que tem um jogo a menos) e a um do Atlético de Madrid, que está em segundo lugar. O Granada segue na zona de rebaixamento, em penúltimo, com apenas 20 pontos.

A vitória parecia que viria de maneira tranquila. Apesar de atuar desfalcado de Bale, os visitantes começaram melhor a partida e abriram o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Carvajal cruzou e Karim Benzema apareceu na área para marcar e confirmar o ótimo momento na temporada. É o sexto jogo consecutivo que o atacante francês balança as redes.

O Granada, no entanto, não se intimidou com os comandados de Zidane, jogaram de igual para igual e conseguiram fazer o primeiro aos 15 minutos do segundo tempo. Youssef El Arabi aproveitou falha de Modric, roubou a bola e chutou de fora da área sem chances para Navas.

Modric se redimiu do erro aos 40 minutos. Ele dominou na intermediária, avançou e mandou uma bomba no ângulo do goleiro Andrés Fernández: 2 a 1. Nos minutos finais, o Real Madrid recuou e assegurou a vitória sofrida em cima do vice-lanterna da competição.

No próximo sábado, o Real Madrid terá um importante duelo na busca pelo título do Campeonato Espanhol. Receberá o Athletic Bilbao, que está na quinta colocação com 35 pontos. O Granada visitará o Real Sociedad no domingo.