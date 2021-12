Real Madrid supera a pressão do Athletic Bilbao e aumenta vantagem no Espanhol

Com grande atuação de Éder Militão, Toni Kross e Benzema, o Real Madrid superou a pressão do time do Athletic Bilbao e de seus 42 mil torcedores para vencer, nesta quarta-feira, por 2 a 1, e aumentar a vantagem na classificação do Campeonato Espanhol.

Com a 14ª vitória em 19 partidas disputadas, o Real alcança os 46 pontos, oito a mais que o vice-líder Sevilla, que se apresentou apenas 18 vezes. O Athletic Bilbao, com 24 pontos, é o décimo colocado.

O início da partida foi eletrizante. Os três gols saíram em apenas dez minutos. O primeiro foi uma pintura de Benzema, ao acertar um arremate lindo, aos quatro minutos. Aos sete, o atacante francês mostrou oportunismo mais uma vez, ao receber um recuo da zaga adversária para fazer 2 a 0.

Sancet, em um belo chute cruzado, diminuiu, aos dez, para o Athletic Bilbao, que buscou o empate até o final da partida. O problema para os donos da casa foi a ótima postura do sistema defensivo do time de Madri.

O brasileiro Éder Militão foi um paredão intransponível na área, enquanto o alemão Toni Kross foi um 'motor' no meio de campo e ainda teve fôlego para ir à frente e quase marcar o terceiro gol do Real.