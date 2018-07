Real Madrid supera Levante por 4 a 2, em casa, no Campeonato Espanhol

MADRI - O Real Madrid disparou na liderança do Campeonato Espanhol. Neste domingo, o primeiro colocado da tabela venceu o Levante por 4 a 2, com três gols de Cristiano Ronaldo, no Santiago Bernabéu, e abriu dez pontos de vantagem sobre o vice-líder Barcelona na tabela. Benzema marcou o outro gol dos anfitriões.

A ampla vantagem só foi possível graças ao tropeço do rival no sábado. O Barcelona levou 3 a 2 do Osasuna, fora de casa, e estacionou nos 48 pontos, em situação cada vez mais complicada na competição. O Levante, por sua vez, segue na quarta colocação, com 32 pontos.

Apesar do amplo placar, o Real não teve vida fácil neste domingo. Surpresa da temporada, o Levante saiu na frente ao marcar logo aos 5 minutos de jogo, com Cabral, e sustentou a vantagem até os instantes finais da primeira etapa. No entanto, os visitantes ficaram com um a menos em campo com a expulsão de Iborra aos 43.

O Real soube explorar a vantagem numérica e buscou o empate logo em seguida. Cristiano Ronaldo marcou de pênalti. O atacante voltou à carga no início do segundo tempo, aos 4 e aos 12. O Levante esboçou reagir ao descontar com Kone, aos 17. Mas Benzema tratou de acabar com a empolgação dos visitantes aos 22, quando anotou o quarto e selou a vitória do Real.

Mais cedo neste domingo, o Villarreal derrotou o Granada por 3 a 1. Ruben, Valero e César, contra, anotaram os gols do time de Nilmar. O Villarreal é apenas o 14º da tabela, com 26 pontos. O Granada é o 16º, com 25.