Real Madrid supera o Getafe com dois de Cristiano Ronaldo

Eliminado da Copa do Rei pelo Atlético de Madrid, o Real Madrid deu a volta por cima neste domingo, no primeiro jogo do dia pelo Campeonato Espanhol. Fora de casa, mas na capital espanhola, venceu o Getafe por 3 a 0, em jogo válido pela 19.ª rodada do torneio, a última do primeiro turno.

Artilheiro do Espanhol, Cristiano Ronaldo marcou duas vezes. Depois de um primeiro tempo insosso, o Real reagiu no segundo e abriu o placar aos 18 minutos, em jogada de craque de Benzema. Na linha de fundo, o francês deu um drible curto no zagueiro e só rolou para o português fazer.

Bale também mostrou talento para fazer o segundo, aos 22. James Rodríguez cruzou da esquerda e a bola chegaria no pé direito do galês. Antes, porém, ele bateu com a parte de fora do pé esquerdo, surpreendendo o goleiro.

Para fechar a contagem, Ronaldo fez o seu 28.º gol no Espanhol. Novamente James foi quem cruzou e o português marcou de cabeça, no contrapé do goleiro. Com o resultado, o Real foi a 48 pontos, tendo sete de folga sobre o Barcelona, que joga logo mais contra o Deportivo La Coruña.