Real Madrid supera o Valencia e recupera a vice-liderança do Espanhol

Com o Atlético de Madrid disparado na ponta da tabela, a briga no Campeonato Espanhol praticamente se limita à segunda colocação, com os rivais Real Madrid e Barcelona disputando a posição rodada a rodada. Neste domingo, o time merengue superou o Valencia, por 2 a 0, e reassumiu a vice-liderança.

O alemão Toni Kroos foi o destaque do jogo disputado no Alfredo Di Stéfano, em Madri. O meia deu assistência para Benzema abrir o marcador e fez o segundo do jogo. Mendy teve um gol anulado após passe do brasileiro Vinícius Jr.

Com o triunfo, o Real Madrid subiu para os 49 pontos, a cinco do líder Atlético de Madrid, mas com dois jogos a mais que o oponente. O time de Zinedine Zidane já realizou 23 partidas, contra 21 dos comandados por Diego Simeone. O Barcelona caiu para terceiro, com 46.

Benzema abriu o placar em um contra-ataque mortal do Real Madrid, que atravessou o campo em alta velocidade e, em três toques, viu o francês bater da entrada da área, colocado, no canto esquerdo do goleiro.

Kroos ampliou antes do intervalo, em mais um belo gol na partida. Troca de passes pela direita e ele recebeu de Vázquez, na entrada da área, para também bater no canto esquerdo. Chute de primeira, rasteiro.

Não fosse a bela atuação do goleiro Domenech e o Valencia levaria uma surra histórica em Madri. O goleiro fez diversas defesas boas em um jogo no qual seu time foi totalmente dominado. O Real Madrid ameniza um pouco a crise que insiste em rondar o clube, com os altos e baixos na temporada, e volta a sonhar em ainda brigar pelo título.

Também neste domingo, a Real Sociedad superou o Getafe por 1 a 0, fora de casa, com gol de Alexander Isak, aos 30 minutos do primeiro tempo. Na briga por uma vaga na Liga Europa, chegou aos 38 pontos. E o Getafe parou nos 24.