Real Madrid tem acordo de R$ 658,8 milhões para contratação de Mbappé, diz jornal

Discreto até o momento no mercado de transferências da Europa, o Real Madrid tem um principio de acordo para a contratação do jovem atacante do Monaco Kylian Mbappé. O clube espanhol vai pagar 180 milhões de euros (R$ 658,8 milhões na cotação atual) pela promessa francesa, segundo o jornal Marca. Este valor seria o mais caro da história, superando os 110 milhões de euros (cerca de R$ 396 milhões) pagos pelo Manchester United para repatriar Pogba na última temporada.

Segundo a publicação, os campeões franceses queriam fechar o acordo, mas manter o atacante de 18 anos por empréstimo no clube por mais uma temporada, em tratativa semelhante a feita no caso Vinícius Júnior e Flamengo.

Em março, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, já cogitava a contratação de Mbappé, para formar dupla de ataque com o compatriota Karin Benzema. “Tudo é possível na vida, mas não falamos de jogadores que não pertencem ao Real Madrid. É muito bom, mas só pensamos na Liga Espanhola e na Liga dos Campeões!."

Mbappé foi um dos principais destaques na última temporada na Europa. Com 26 gols em 44 jogos, o jogador ajudou o Monaco a conquistar o título francês, superando o poderoso PSG, e ainda levou a equipe até as semifinais da Liga dos Campeões. Além disso, o 'novo Henry', como ficou conhecido, passou a ser presença constante nas convocações para defender a seleção de seu país.

REAL MADRID VENDE JOGADORES PARA FAZER CAIXA

Para garantir a contração de Mbappé, o Real Madrid teve que se desfazer de alguns jogadores do elenco campeão da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol. O atacante espanhol Alvaro Morata foi vendido por 80 milhões de euros (R$ 290 milhões) ao Chelsea, e o lateral brasileiro Danilo foi para o Manchester City, por 26,5 milhões de libras (R$ 109,11 milhões).