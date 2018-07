Real Madrid tem jogador expulso e leva empate do Valencia

Com fama de ser beneficiado pela arbitragem na Espanha, o Real Madrid viveu uma noite peculiar neste domingo em Valência. Pela segunda vez na temporada, teve um pênalti marcado contra si. Também pela segunda vez, viu um jogador seu ser expulso. Com um a menos, o Real ficou no empate por 2 a 2 com o Valencia, em jogo válido pela 18.ª rodada.

Até aqui, o Real Madrid só havia tido um pênalti marcado contra si, no clássico diante do Atlético de Madrid - Griezmann desperdiçou. Já o outro jogador expulso foi Isco, na goleada para o Barcelona após um pontapé em Neymar.

Neste domingo, os dois fatos raros vieram no mesmo jogo e o Real, com o um ponto que somou, foi a 36, aparecendo agora a cinco do líder Atlético de Madrid. O Barcelona vem em segundo, com 39, mas tem um jogo atrasado a fazer e pode abrir seis de folga para o arquirrival apesar de também ter empatado na rodada.

O gol que abriu o placar no Mestalla foi uma pintura. Bale deu de letra para Cristiano Ronaldo, que também tocou de primeira, olhando para um lado e mandando a bola para o outro. Benzema ficou livre na cara de Jaume Doménech e não desperdiçou, aos 16 minutos do primeiro tempo.

No finalzinho da etapa inicial, Pepe fez pênalti claro e o árbitro não ignorou. Dani Parejo foi para a cobrança e fez. Com o jogo empatado, Kovacic fez falta desleal e recebeu o vermelho direto, deixando o Real com um jogador a menos.

Mesmo assim os visitantes voltaram à frente, com um belo gol de cabeça de Bale, após cobrança de falta de Toni Kross. O Real ainda comemorava quando, um minuto depois, aos 38, Rodrigo tocou de cabeça para Paco Alcácer também marcar com a cabeça, livre no meio de área.