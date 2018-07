Real Madrid terá 2ª camisa com dragões na Liga dos Campeões

O Real Madrid apresentou oficialmente nesta terça-feira o seu uniforme número 2 para a disputa da Liga dos Campeões, cujo sorteio da fase de grupos da edição 2014/2015 será realizado na próxima sexta. A camisa, de cor predominantemente preta e detalhes em branco, trouxe como principal novidade a imagem de dois dragões, retratados em um tom mais claro, na sua parte frontal.

Lançada em evento promovido pela Adidas no Estádio Santiago Bernabeú, a camisa foi desenhada pelo estilista japonês Yohji Yamamoto, sendo que a utilização dos dragões na mesma foi inspirada "na grandeza e determinação do clube com duas místicas feras que vêm da cultura oriental", explicou o clube.

Casillas, Gareth Bale, James Rodríguez, Xabi Alonso e Marcelo foram escolhidos como modelos para apresentação do novo uniforme da equipe, que na temporada passada conquistou o seu histórico décimo título da Liga dos Campeões.

"É algo grande e único estar aqui. Tentar ganhar de novo a Liga dos Campeões com esta camisa. É linda, primeiro porque tem este escudo que representaremos com orgulho e vontade", disse James Rodríguez, reforço de peso contratado após brilhar pela Colômbia na última Copa do Mundo.

"Queremos voltar a fazer história ganhando a Liga dos Campeões. Para todos ganhar 'la Décima' foi fantástico. Marcar na final da Liga dos Campeões é um dos maiores sonhos e foi uma boa temporada para a equipe. Me senti realizado", destacou Bale.

Casillas, por sua vez, ressaltou que o Real hoje conta com um time "espetacular e mais maduro", assim como lembrou que os dragões na camisa servem para retratar o "ressurgir do time nos últimos anos e a força que tem para a próxima temporada".