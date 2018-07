Real Madrid terá a estreia de Lucas Silva na Liga dos Campeões

O técnico Carlo Ancelotti terá duas novidades para a estreia do Real Madrid na fase final da Liga dos Campeões, na quarta-feira, contra o Schalke 04, na Alemanha. O zagueiro Pepe está voltando ao time espanhol, após lesão, e o brasileiro Lucas Silva poderá fazer sua primeira partida na principal competição europeia.

O ex-volante do Cruzeiro foi incluído na lista de relacionados para a partida contra os alemães logo após fazer sua estreia oficial com a camisa do Real. No sábado, ele entrou no segundo tempo da vitória sobre o La Coruña por 2 a 0, em rodada do Campeonato Espanhol. Nesta quarta, Lucas Silva tem boas chances de ganhar mais alguns minutos em campo.

Na zaga, o grande reforço será Pepe, afastado dos últimos jogos por conta de lesão. Ele volta ao time em boa hora já que Ancelotti não poder contar com Sérgio Ramos. Ele sofreu uma ruptura do tendão e deve ficar longe dos gramados por pelo menos mais um mês. Para seu lugar, o treinador convocou o jovem Derik Osede, de apenas 21 anos.

Na lateral esquerda, Marcelo está garantido na equipe. Depois de dar um susto no técnico, em razão de uma pancada sofrida no último jogo, o brasileiro treinou normalmente nos últimos dias e mostrou estar em condições de entrar em campo nesta quarta. A recuperação trouxe alívio para Ancelotti, que já tinha o desfalque de Fabio Coentrão, a outra opção do elenco para o lado esquerdo. Além dele, estão fora os volantes Luka Modric e Sami Khedira.