Real Madrid terá cinco desfalques contra Roma pela Liga dos Campeões

O Real Madrid embarcará nesta segunda-feira para a Itália, onde enfrentará a Roma, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, com cinco desfalques, entre eles, o volante Casemiro, que está lesionado.

Além do jogador da seleção brasileira, também não disputarão a partida o goleiro costa-riquenho Keylor Navas, além dos defensores espanhóis Nacho, Álvaro Odriozola e Sergio Reguilón.

Casemiro sofreu contusão no ligamento de um dos tornozelos durante a vitória sobre o Celta de Vigo por 4 a 2, pelo Campeonato Espanhol, no dia 11 de novembro.

O problema físico tirou o jogador, inclusive, dos amistosos do Brasil contra Uruguai e Camarões, disputados nos últimos dias, na Inglaterra.

A dor de cabeça mais recente para o técnico argentino Santiago Solari é o do lateral-direito Odriozola, que se lesionou neste sábado durante a derrota para o Eibar por 3 a 0, também pelo Espanhol.

A principal novidade no Real para o duelo com a Roma é o atacante dominicano Mariano Díaz, que se recuperou de contusão e está na lista de relacionados divulgada nesta segunda-feira, que também conta com o lateral-esquerdo Marcelo e o meia-atacante Vinicius Júnior.