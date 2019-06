Real Madrid terá equipe feminina na primeira divisão, diz imprensa espanhola

O Real Madrid vai lançar um time de futebol feminino que irá competir na primeira divisão na próxima temporada, segundo reportagem na mídia espanhola. O jornal espanhol El País afirmou que o Real Madrid comprou o time CD Tacon, com sede na capital do país, que conseguiu acesso à primeira divisão do campeonato espanhol, em um negócio de 400 mil euros (R$ 1,7 milhão).

O clube será absorvido pelo time 13 vezes campeão da Europa, treinando e jogando em suas instalações. O Real Madrid recusou-se a comentar a reportagem. O Real Madrid já foi muito criticado por não ter um time feminino, enquanto seus rivais Barcelona e Atlético Madrid competem regularmente pelo título feminino.

O Atlético ganhou as duas últimas edições da liga feminina, enquanto o Barcelona alcançou a final da Liga dos Campeões na última temporada, perdendo para o Olympique Lyonnais. A partida entre Atlético e Barcelona neste ano, disputada no estádio Wanda Metropolitano, foi vista por mais de 60 mil espectadores, um recorde para um jogo feminino.

Outros grandes clubes espanhóis como Bétis, Sevilha, Valência e Real Sociedad também contam com equipes femininas que competem na chamada Liga Iberdrola.