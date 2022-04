Torcida do Real invade as ruas de Madri para comemorar título do Campeonato Espanhol; veja imagens

Uma multidão foi às ruas de Madri na tarde deste sábado, 30, para comemorar o título do Real Madrid na temporada 2021/2022 do Campeonato Espanhol. A concentração dos torcedores madrilenhos aconteceu na Praça de Cibeles, ponto de encontro dos fãs da equipe merengue na capital espanhol para celebrar as suas principais conquistas.

Mais cedo, o Real goleou o Espanyol por 4 a 0, no Santiago Bernabéu, com dois gols do brasileiro Rodrygo, e chegou ao seu 35º título do Campeonato Espanhol, o maior vencedor da competição. Após o jogo, o ônibus com o elenco madrilenho partiu direto para a Praça de Cibeles, sendo acompanhado por diversos torcedores.

Leia Também Real Madrid toca hino ao conquistar 35º título espanhol; Marcelo levanta taça e faz história

Uma das frases mais gritadas pelos torcedores ao longo da comemoração foi "Sí, se puede" ("Sim, é possível" em tradução livre), em referência a uma possível virada diante do Manchester City no confronto entre as equipes pela semifinal da Liga dos Campeões. No jogo de ida, na Inglaterra, o time de Guardiola venceu por 4 a 3. A partida de volta acontece na quarta-feira, dia 4, no Santiago Bernabéu.

O título deste ano teve um sabor especial para o lateral-esquerdo Marcelo, capitão do Real Madrid na partida deste sábado. Ele se tornou o primeiro jogador não espanhol a levantar a taça da competição pela equipe madrilenha. Ele também se isolou como o jogador que mais vezes foi campeão pelo clube, com 24 títulos.

Há 15 anos no Real Madrid, Marcelo está em sua temporada de despedida no clube. O lateral de 33 anos foi um dos mais celebrados pela torcida durante a comemoração e fez questão de lembrar do antigo capitão, Sergio Ramos, atualmente no PSG, durante a festa.

"É algo maravilhoso, muito bonito. Fazer isso é entrar na história do Real Madrid, o melhor clube do mundo. Agradeço a Sergio Ramos que me levou lá uma vez", disse. "Isto (a festa) é para os torcedores. Ganhamos a liga há dois anos e não podíamos celebrá-la."

Confira as imagens da festa do Real Madrid