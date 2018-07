Real Madrid tropeça e pode perder liderança para o Barcelona

Atual campeão europeu e mundial, o Real Madrid não reeditou suas melhores atuações e foi surpreendido neste sábado pelo Athletic Bilbao. A equipe merengue perdeu na casa do adversário por 1 a 0, gol de Aduriz, e agora tem sua liderança ameaçada pelo seu grande rival, o Barcelona. Se a equipe catalã vencer neste domingo o Rayo Vallecano no Camp Nou, o time de Messi, Neymar & cia. assume a ponta no Campeonato Espanhol. O Real pode perder a liderança após ficar quatro meses no topo.

O duelo foi travado desde o início, com o Athletic marcando em cima e impedindo a articulação de jogadas do time das estrelas milionárias. O lance de destaque da partida, quando o Real já pedia por 1 a 0, foi a tentativa do galês Gareth Bale de fazer o gol que Pelé tentou na Copa de 1970, mas não conseguiu. Assim como o brasileiro, o galês também não obteve êxito, já que seu chute do meio-campo parou na trave do goleiro Iraizoz.

O Athletic, que disputa a final da Copa do Rei da Espanha contra o Barcelona, mostrou que voltou a jogar como na última temporada e anulou as principais opções de jogo do rival. Apesar disso, já depois do gol de Aduriz, o Real perdeu chances com Bale, na cara de Iraizoz, e Cristiano Ronaldo, que reclamou um pênalti não marcado pelo juiz. O português, por sua vez, foi vaiado toda vez em que pegava na bola no estádio San Mamés.

SEVILLA VENCE DE VIRADA

Em outro jogo da rodada, o Sevilla conseguiu uma virada espetacular sobre o La Coruña, na casa do adversário, por 4 a 3. Com esta vitória, o Sevilla ocupa agora o quinto lugar na tabela do Espanhol, na zona de classificação para a Liga Europa.