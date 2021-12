Real Madrid tropeça em vice-lanterna Cádiz e encerra série de 10 vitórias seguidas

Em uma de suas atuações mais fracas nesta temporada, o Real Madrid tropeçou diante do Cádiz, penúltimo colocado do Campeonato Espanhol, e teve encerrada uma série de dez vitórias consecutivas, somando outras competições. Jogando no Santiago Bernabéu, o time da capital empatou sem gols, neste domingo, pela 18ª rodada.

Com o tropeço, o Real chegou aos 43 pontos, seis acima do vice-líder Sevilla, que tem um jogo a menos na tabela. O Cádiz, por sua vez, segue na 19ª e penúltima posição, com apenas 14, à frente apenas do combalido Levante, dono de somente oito pontos em 17 jogos.

O Real entrou em campo com os brasileiros Éder Militão, Casemiro e Vinicius Junior entre os titulares. Rodrygo e Marcelo, assim como Modric, Asensio, Bale e Lunin foram desfalques, por covid-19. Deste grupo, apenas Modric é considerado titular. E a baixa contribuiu para o empate sem gols neste domingo.

Sem o volante croata, o Real penou na armação. No primeiro tempo, o time da casa praticamente só ameaçou uma vez o gol defendido por Ledesma. Com performance acima do esperado, o Cadiz controlou bem as investidas dos favoritos e conseguiu segurar o empate até o intervalo.

O time da casa voltou melhor no segundo tempo e bombardeou a defesa visitante nos primeiros minutos. Benzema e Hazard criaram boas oportunidades, sem sucesso. Vinicius Junior deu trabalho ao lateral Akapo em suas arrancadas pela esquerda. O bom ritmo do Real colocou o Cadiz sob pressão total. Surpreendentemente, o vice-lanterna conteve o ímpeto do ataque merengue e somou um importante ponto fora de casa.

Ainda neste domingo, o Granada goleou o Mallorca por 4 a 1, com três gols de Jorge Molina, em casa. O time chegou aos 19 pontos, na 15ª colocação, afastando-se da zona de rebaixamento. Também diante de sua torcida, o Athletic Bilbao bateu o Betis por 3 a 2, com dois gols de Iñaki Williams. O Getafe bateu o Osasuna por 1 a 0.