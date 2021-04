Real Madrid tropeça fora de casa e perde chance de colar no Atlético de Madrid

Com time misto, o Real Madrid escapou de uma derrota neste domingo ao empatar sem gols com o Getafe, fora de casa, no estádio Coliseum Alfonso Perez. O tropeço deixou a equipe de Zinedine Zidane mais distante do Atlético de Madrid, que venceu na rodada e voltou a abrir três pontos de vantagem na liderança.

O Real soma 67 pontos, contra 70 do Atlético. E ainda vê o Barcelona se aproximar, na terceira posição, com 65 pontos, porém com um jogo a menos que os dois primeiros colocados. Já o Getafe, lutando para evitar o rebaixamento, figura no 15º posto, com 31 pontos.

Zidane mandou a campo neste domingo uma formação mista, com Rodrygo no lugar de Benzema, compondo dupla brasileira com Vinicius Junior no ataque. Mariano Diaz, Asensio, Isco e Marcelo ganharam uma chance entre os titulares. Do meio-campo titular, apenas Luka Modric jogou neste domingo.

Com este time alternativo, em razão do desgaste da temporada, o Real esteve longe de repetir as boas atuações recentes da Liga dos Campeões - o time eliminou o Liverpool e avançou à semifinal. Num dos poucos bons momentos da equipe, Mariano Diaz mandou para as redes, aos 8 minutos de jogo, mas o árbitro consultou o VAR para anular o lance por impedimento.

Do outro lado, o Getafe acertou a trave aos 23 minutos, em lance de Jaime Mata. Mas o grande nome do jogo acabou sendo o goleiro Thibaut Courtois. Somente no segundo tempo, salvou o Real em três bons lances do ataque do Getafe, um deles nos instantes finais. Assim, o favorito saiu de campo mais com a sensação de alívio ter evitado uma derrota do que de frustração, por ter deixado pelo caminho dois pontos.

Ainda neste domingo, o Villarreal goleou o Levante por 5 a 1, enquanto Betis e Valência empataram por 2 a 2. Cádiz e Celta Vigo ficaram no 0 a 0.